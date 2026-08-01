Estrela da Amadora apresenta-se aos sócios

Estrela da Amadora apresenta-se aos sócios

O Estrela da Amadora, da I Liga, apresentou aos sócios o plantel provisório para a época 2026/27, formado por 28 jogadores, cinco deles reforços.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto por PAULO NASCIMENTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

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O guarda-redes Léo Linck, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, do Brasil, os defesas Rafa Soares (ex-Famalicão) e Lucas Mincarelli (ex-Montpellier, Fraança), o médio Lovro Zvonarek (ex-Bayern de Munique, Alemanha) e o avançado Beni Souza (ex-Benfica) foram as caras novas do plantel amadorense apresentadas aos sócios, antes do jogo de preparação com os sauditas do Al Nassr, pelo Troféu Cidade da Amadora, no Estádio José Gomes.

O grupo orientado por Pepa, que cumpre a primeira época no conjunto da Reboleira, integra ainda cinco elementos provenientes da equipa sub-23 do clube, sendo eles o defesa Nathan Malaca, os médios Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto e o avançado Henrique Poniewas.

O evento contou ainda com uma cerimónia de homenagem a Miguel Lopes, antigo capitão estrelista que terminou a carreira de futebolista e integrou a estrutura dos ‘tricolores’ como coordenador técnico.

Plantel provisório do Estrela da Amadora para 2026/27:

- Guarda-redes: Léo Linck (ex-Botafogo, Bra), Diogo Pinto e Diogo Grilo.

- Defesas: Max Scholze, Rafa Soares (ex-Famalicão), Bernardo Schappo, Luan Patrick, Stefan Lekovic, Atanas Chernev, Georgii Tunguliiadi, Jefferson Encada, Lucas Mincarelli (ex-Montpellier, Fra) e Nathan Malaca.

- Médios: Eddy Doué, Lovro Zvonarek (ex-Bayern de Munique, Ale), Kevin Jansson, Robinho, Tom Moustier, Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto.

- Avançados: Abraham Marcus, Ianis Stoica, Leandro Antonetti, Beni Souza (ex-Benfica), Alisson, van Hooijdonk e Henrique Poniewas.

(Com Lusa)
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