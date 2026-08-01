Futebol Nacional
Estrela da Amadora apresenta-se aos sócios
O Estrela da Amadora, da I Liga, apresentou aos sócios o plantel provisório para a época 2026/27, formado por 28 jogadores, cinco deles reforços.
O guarda-redes Léo Linck, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, do Brasil, os defesas Rafa Soares (ex-Famalicão) e Lucas Mincarelli (ex-Montpellier, Fraança), o médio Lovro Zvonarek (ex-Bayern de Munique, Alemanha) e o avançado Beni Souza (ex-Benfica) foram as caras novas do plantel amadorense apresentadas aos sócios, antes do jogo de preparação com os sauditas do Al Nassr, pelo Troféu Cidade da Amadora, no Estádio José Gomes.
O grupo orientado por Pepa, que cumpre a primeira época no conjunto da Reboleira, integra ainda cinco elementos provenientes da equipa sub-23 do clube, sendo eles o defesa Nathan Malaca, os médios Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto e o avançado Henrique Poniewas.
O evento contou ainda com uma cerimónia de homenagem a Miguel Lopes, antigo capitão estrelista que terminou a carreira de futebolista e integrou a estrutura dos ‘tricolores’ como coordenador técnico.
Plantel provisório do Estrela da Amadora para 2026/27:
- Guarda-redes: Léo Linck (ex-Botafogo, Bra), Diogo Pinto e Diogo Grilo.
- Defesas: Max Scholze, Rafa Soares (ex-Famalicão), Bernardo Schappo, Luan Patrick, Stefan Lekovic, Atanas Chernev, Georgii Tunguliiadi, Jefferson Encada, Lucas Mincarelli (ex-Montpellier, Fra) e Nathan Malaca.
- Médios: Eddy Doué, Lovro Zvonarek (ex-Bayern de Munique, Ale), Kevin Jansson, Robinho, Tom Moustier, Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto.
- Avançados: Abraham Marcus, Ianis Stoica, Leandro Antonetti, Beni Souza (ex-Benfica), Alisson, van Hooijdonk e Henrique Poniewas.
O grupo orientado por Pepa, que cumpre a primeira época no conjunto da Reboleira, integra ainda cinco elementos provenientes da equipa sub-23 do clube, sendo eles o defesa Nathan Malaca, os médios Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto e o avançado Henrique Poniewas.
O evento contou ainda com uma cerimónia de homenagem a Miguel Lopes, antigo capitão estrelista que terminou a carreira de futebolista e integrou a estrutura dos ‘tricolores’ como coordenador técnico.
Plantel provisório do Estrela da Amadora para 2026/27:
- Guarda-redes: Léo Linck (ex-Botafogo, Bra), Diogo Pinto e Diogo Grilo.
- Defesas: Max Scholze, Rafa Soares (ex-Famalicão), Bernardo Schappo, Luan Patrick, Stefan Lekovic, Atanas Chernev, Georgii Tunguliiadi, Jefferson Encada, Lucas Mincarelli (ex-Montpellier, Fra) e Nathan Malaca.
- Médios: Eddy Doué, Lovro Zvonarek (ex-Bayern de Munique, Ale), Kevin Jansson, Robinho, Tom Moustier, Santiago Serra, Pedro Vanga e Tiago Pinto.
- Avançados: Abraham Marcus, Ianis Stoica, Leandro Antonetti, Beni Souza (ex-Benfica), Alisson, van Hooijdonk e Henrique Poniewas.
(Com Lusa)