Estrela da Amadora arranca preparação com plantel que conhecerá alterações

Um lote de 28 futebolistas apresentou-se para os primeiros dois dias, dedicados a exames médicos e testes físicos divididos entre o Estádio José Gomes, na Amadora, e uma unidade hospitalar em Lisboa, com o clube da Reboleira a reservar para mais tarde o anúncio dos jogos de pré-temporada, assim como a data e o local para o estágio de preparação.



Oficialmente, a SAD do emblema amadorense não confirmou ainda nenhum reforço para o plantel, devendo fazê-lo nos próximos dias, mas o grupo que hoje se apresenta inclui algumas novidades, como o médio Santiago Serra, que representava o Mafra (Liga 3), o defesa Chernev, o médio Assane Ndiaye e o avançado João Gastão, que regressam de empréstimos a Kaiserslautern, Farense e Belenenses, respetivamente.



Também os médios Tiago Pinto e Emerson Vanga, da equipa de sub-23, integram o arranque dos trabalhos.



As saídas já conhecidas incluem os defesas Bruno Langa (Qarabag) e Luís Caica (emprestado ao Belenenses), os médios angolanos Alexandre Sola (emprestado ao Kiryat Shmona) e Manu (Radomiak Radom) e o avançado João Resende (Farense).



O Estrela da Amadora terminou a última edição da I Liga em 15.º lugar, dois pontos acima da zona de despromoção.







Plantel provisório para 2026/27:



- Guarda-redes: Diogo Pinto, David Grilo e Dudu.



- Defesas: Ni Rodrigues, Otávio Galdino, Lekovic, Chernev, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Issiar Dramé, Jefferson Encada e Max Scholze.



- Médios: Assane Ndiaye, Kevin Jansson, Eddy Doué, Tom Moustier, Robinho, Tiago Pinto, Santiago Serra e Emerson Vanga.



- Avançados: Abraham Marcus, Alisson, Gbomadu, Sydney, Antonetti, Ianis, João Gastão e Onouha.



Saídas: Bruno Langa (Qarabag, Azb), Luís Caica (Belenenses), Alexandre Sola (Kiryat Shmona, Isr), Manu (Radomiak Radom, Pol) e João Resende (Farense).



