Estrela da Amadora associa-se a "projeto arrojado" de futebol para amputados

"Vamos jogar com o nome e equipamento do Estrela da Amadora. O projeto é bonito, aliciante e também arrojado, queremos criar competições nacionais e participar em competições internacionais quer a nível de clubes, quer seleção nacional, participar na Liga dos Campeões e disputar a qualificação para o Europeu e o Mundial. A esperança é a última a morrer”, afirmou Milton Martins, um dos principais impulsionadores da Futebol Amputados de Portugal e também jogador da mesma equipa, à Lusa.



As duas entidades apresentaram a parceria antes de uma sessão de treino realizada pelo projeto Futebol de Amputados de Portugal, no relvado sintético anexo ao Estádio José Gomes, na Reboleira, num momento simbólico que contou com a presença de Miguel Dias, presidente adjunto da direção do emblema ‘tricolor’.



“O projeto começou em outubro de 2025, no norte do país, e em Lisboa surgiu já este ano, em 26 de fevereiro. Começámos por treinar em Belém, no jardim, e em seguida fomos acolhidos durante dois meses pelo GRD ‘Os Fixes’, em Queluz de Baixo, a quem temos muito a agradecer. Desde o passado dia 06 estamos no Estrela da Amadora e estamos a ter também apoio nomeadamente da Fundação da FPF, da AF Lisboa e da AF Braga”, destacou Milton Martins.



O dirigente e também jogador da Futebol Amputados de Portugal anunciou, por fim, que o primeiro jogo do Estrela da Amadora em futebol amputado irá realizar-se no dia 31 de maio, na Malveira, antes da final da Taça da AF Lisboa.



