Estrela da Amadora chega a acordo para rescisão com o treinador José Faria

O técnico português, de 39 anos, conseguiu garantir a manutenção do clube amadorense no final da época transata, mas não resistiu a um início difícil de temporada, ainda sem vitórias nas cinco jornadas já realizadas, e acordou a rescisão do seu contrato esta manhã, avançou fonte oficial do clube à agência Lusa, que confirmou que o anúncio oficial terá lugar no decorrer desta tarde.

A decisão teve lugar hoje, dia em que se iniciaram as negociações para a saída antecipada do técnico, que iniciou funções na época 2024/25 -- cumpriria um ano no comando da equipa no dia 28 do presente mês.

O Estrela da Amadora ocupa presentemente a 16.ª e antepenúltima posição da I Liga de futebol, com três pontos resultantes de três empates em cinco jornadas, defrontando o Tondela no próximo domingo, pela sexta jornada da competição.