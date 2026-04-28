Futebol Nacional
Estrela da Amadora confirma rescisão com João Nuno
O Estrela da Amadora anunciou hoje ter chegado a acordo para a rescisão contratual “com efeitos imediatos” com o treinador João Nuno, que deixa o comando da equipa que ocupa o 15.º lugar da I Liga.
“O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo para a rescisão, com efeitos imediatos, com os seguintes elementos da equipa técnica: João Nuno, Gonçalo Lopes, Pedro Veiga, Diogo Ramos, João Pedro, Gonçalo Ascensão e Jorge Garcia”, publicou o clube da Reboleira, em comunicado publicado no seu site oficial.
No mesmo texto, o Estrela da Amadora agradece a João Nuno e respetiva equipa técnica “o profissionalismo, a dedicação e o contributo demonstrados durante o período em que estiveram ao serviço da instituição” e “deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro”.
João Nuno chegou proveniente do Belenenses, que milita na Liga 3, para substituir José Faria no final de setembro, deixando agora o Estrela da Amadora no 15.º lugar da I Liga, com 28 pontos - precisamente a posição em que a equipa terminou a prova na época anterior, então com mais um ponto.
No comando técnico do Estrela da Amadora, o treinador cumpriu um total de 25 partidas – 24 para a I Liga e uma eliminatória da Taça de Portugal -, nas quais alcançou cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas, deixando o comando técnico em aberto a três jornadas do final do campeonato, nas quais o emblema ‘tricolor’ ainda procura garantir a permanência no escalão maior do futebol português.
No domingo, a formação amadorense perdeu em casa, por 2-1, com o líder FC Porto, que ficou a um triunfo de consumar a conquista do título de campeão.
O Estrela está apenas dois pontos acima da posição de play-off de manutenção, o 16.º posto, que é ocupado pelo Casa Pia, e na próxima jornada desloca-se ao terreno do Moreirense, antes de receber o Famalicão e encerrar o campeonato em casa do Sporting de Braga.
No mesmo texto, o Estrela da Amadora agradece a João Nuno e respetiva equipa técnica “o profissionalismo, a dedicação e o contributo demonstrados durante o período em que estiveram ao serviço da instituição” e “deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro”.
João Nuno chegou proveniente do Belenenses, que milita na Liga 3, para substituir José Faria no final de setembro, deixando agora o Estrela da Amadora no 15.º lugar da I Liga, com 28 pontos - precisamente a posição em que a equipa terminou a prova na época anterior, então com mais um ponto.
No comando técnico do Estrela da Amadora, o treinador cumpriu um total de 25 partidas – 24 para a I Liga e uma eliminatória da Taça de Portugal -, nas quais alcançou cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas, deixando o comando técnico em aberto a três jornadas do final do campeonato, nas quais o emblema ‘tricolor’ ainda procura garantir a permanência no escalão maior do futebol português.
No domingo, a formação amadorense perdeu em casa, por 2-1, com o líder FC Porto, que ficou a um triunfo de consumar a conquista do título de campeão.
O Estrela está apenas dois pontos acima da posição de play-off de manutenção, o 16.º posto, que é ocupado pelo Casa Pia, e na próxima jornada desloca-se ao terreno do Moreirense, antes de receber o Famalicão e encerrar o campeonato em casa do Sporting de Braga.
(Com Lusa)