Estrela da Amadora conquista Liga Revelação

Em ano de estreia na competição sub-23, a formação da Amadora concluiu a segunda fase da prova com 17 pontos, os mesmos do Estoril e do Famalicão, mas com vantagem no confronto direto, assegurando assim a conquista do campeonato.Nos jogos contra Estoril e Famalicão, o Estrela somou nove pontos, enquanto os famalicenses somaram seis e o Estoril somou apenas três pontos.O Estoril partiu para a derradeira jornada da prova em vantagem, uma vez que apenas um ponto lhe bastava para assegurar o título, mas os "canarinhos" acabaram por sair derrotados em Famalicão (3-1), um triunfo que acabou por saber a pouco aos minhotos, uma vez que necessitavam que o Estrela não vencesse na receção ao Braga, o que não aconteceu, com a vitória amadorense por 1-0.Enquanto o Estrela da Amadora se estreia na galeria de campeões do campeonato, o Estoril, que era o detentor do título, lidera o palmarés com dois triunfos, enquanto o Desportivo das Aves, vencedor da primeira das quatro edições, tem um.





A equipa de Francisco Calisto venceu o SC Braga e conquistou o troféu na sua primeira participação na prova.





O único golo da partida foi assinado por Isnaba Graça, já na segunda parte, e permitiu ao Estrela a subida ao primeiro lugar da tabela.





O Estrela sucede, assim, ao Estoril, vencedor das duas últimas edições.