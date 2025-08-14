Estrela da Amadora contrata médio Oumar Ngom

Ngom, que assinou um contrato de quatro temporadas, é internacional pela Mauritânia e cumpriu toda a formação em França, ao serviço do Niort, de onde se transferiu para o Pau, em 2023, tendo desde então cumprido um total de 47 partidas como sénior.



O jovem médio é o 20.º reforço anunciado pelo Estrela da Amadora para a atual temporada, a terceira consecutiva dos ‘tricolores’ na I Liga portuguesa.



Em declarações publicadas no sítio oficial do Estrela da Amadora na Internet, Oumar Ngom mostrou-se “feliz” com a mudança para a formação orientada por José Faria, que arranca para a segunda temporada como responsável técnico do conjunto da Reboleira.



“Estou muito feliz por me juntar ao Estrela da Amadora. Espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos e dar o meu melhor em campo”, afirmou o centrocampista.



Após um empate na primeira jornada da I Liga, no terreno do Estoril Praia (1-1), o Estrela da Amadora prepara-se para receber o Benfica no sábado, pelas 20:30, no Estádio José Gomes, na segunda ronda da competição.