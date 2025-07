Estrela da Amadora contrata médio senegalês Assane Ndiaye

O médio, que cumpriu a segunda metade da última época no emblema que terminou a II Liga espanhola na última posição, chega agora a Portugal para representar em definitivo o Estrela da Amadora, tendo assinado um contrato por duas temporadas, até junho de 2027.



Ndiaye iniciou a época 2024/25 no FC Andorra, conjunto andorrenho que disputa as competições espanholas e ascendeu ao segundo escalão, depois de ter representado a equipa B do Atlético de Madrid.



O médio, que na última contabilizou 32 jogos divididos por FC Andorra e Cartagena (16 partidas em cada um dos conjuntos) e junta-se de imediato ao estágio dos ‘tricolores’, que se iniciou esta segunda-feira em Moncarapacho, no Algarve.



O Estrela da Amadora prepara a temporada 2025/26 sob o comando do técnico José Faria, que avaliará o plantel num período de preparação que se prolongará até ao próximo sábado.



Assane Ndiaye é o 16. º reforço dos amadorenses para a nova época, depois de assegurados Renan Ribeiro, Diogo Pinto e David Grilo, Gabriel Rodrigues, Bernardo Schappo, Atanas Chernev, Luan Patrick, Sidny Cabral, Jefferson Encada, Robinho, Alan Godoy, Abraham Marcus, Jorge Meireles, João Resende e Gonzalo Calsada.