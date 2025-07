Estrela da Amadora e Alan Ruiz rescindem contrato

Ruiz, de 31 anos, e o clube acordaram a rescisão amigável do contrato, que se prolongava até ao fim de 2025/26.



O Estrela da Amadora lançou uma publicação nas suas redes sociais, acompanhada por uma breve mensagem de despedida para o médio: "Gracias, Alan".



Alan Ruiz não se apresentou na pré-temporada do Estrela da Amadora, devidamente autorizado pela SAD, e encontra-se agora no mercado, em busca de novo clube para dar seguimento à carreira.



O argentino, que chegou a ser capitão do clube amadorense ao longo da época transata, vestiu a camisola ‘tricolor’ por 28 ocasiões depois de, entre outros emblemas, ter estado ligado ao Sporting, entre 2016 e 2019, e alinhado no Arouca, entre 2021 e 2023.