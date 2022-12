Estrela da Amadora e Penafiel empatam na despedida da Taça da Liga

Já sem hipótese de prosseguirem na competição, Estrela e Penafiel somaram o único ponto na competição, num encontro em que os golos surgiram já na reta final da partida, primeiro com Régis, aos 69 minutos, a adiantar os amadorenses, enquanto Édi Semedo, já nos descontos, aos 90+6, igualou para os penafidelenses.



Impulsionado pela energia e virtuosismo de Feliz Vaz, o Penafiel só por falta de pontaria não chegou a um resultado confortável nos primeiros 20 minutos.



A equipa de Filipe Rocha entrou muito bem no jogo em Leiria e empurrou o Estrela para a sua área, mas desperdiçou uma 'mão cheia' de oportunidades, por Roberto, Simão e, sobretudo, Édi Semedo.



A equipa da Amadora surgiu muito apática e demorou a criar um lance de perigo. O primeiro tempo terminou com 11 remates do Penafiel e nenhum dos amadorenses.



Só aos 52 minutos, o Estrela da Amadora ameaçou a baliza contrária, num contra-ataque finalizado por João Silva com um remate às malhas laterais.



Mais pressionante, o Estrela ainda viu António Filipe travar mais uma oportunidade, quando Roberto surgiu isolado. E tanto falhou o Penafiel que acabou o Estrela por marcar: acabado de entrar, Régis fugiu pela esquerda, tirou um defesa da frente e atirou para 1-0, aos 69 minutos.



O Penafiel procurou o empate e conseguiu-o no sexto minuto de descontos: desatenção da defesa da casa e Édi Semedo fez o 1-1 no último lance da partida.



Jogo realizado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Estrela da Amadora - Penafiel, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Régis, 69 minutos.



1-1, Édi Semedo, 90+6.



Equipas:



- Estrela da Amadora: António Filipe, Miguel Lopes, Lução, Erivaldo Almeida (Omurwa, 82), Jean Filipe, Guzmán (Latyr Fall, 68), Aloísio, Shinga, Gustavo Henrique (Ronaldo Tavares, 75), João Silva (Diogo Salomão, 75) e Ronald (Régis, 68).



(Suplentes: Wagner, Omurwa, Gaspar, Diogo Salomão, Ronaldo Tavares, Latir Fall, Hevertton Rui Correia e Régis).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Penafiel: Filipe, Robinho (Rúben Freitas, 82), Leandro, João Miguel, Simão (Afonso Figueiredo, 82), Feliz Vaz (Mica, 82), Filipe, Batista (Vasco Braga, 74), Édi Semedo, Roberto e Adriano (Fortes, 74).



(Suplentes: Macedo, Lucas, Silvério, Reco, Vasco Braga, Rúben Freitas, Afonso Figueiredo, Mica e Fortes).



Treinador: Filipe Rocha.



Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Silva (30), Simão (71), Aloísio (72) e Lucão (83).



Assistência: 108 espetadores.