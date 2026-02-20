Futebol Nacional
1.ª Liga
Estrela da Amadora e Tondela abrem 23.ª jornada em luta pela manutenção
Estrela da Amadora e Tondela vão abrir hoje a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo, na Reboleira, entre duas equipas que lutam pela permanência.
A formação anfitriã, 11.ª com 23 pontos, pode, em caso de triunfo, dar mais um passo para assegurar a tranquilidade, frente ao Tondela, 17.º e penúltimo, com 15, a dois do lugar de play-off.
Os beirões, com três empates nas últimas três rondas, um dos quais na receção ao Benfica, estão há seis jogos sem vencer.
A jornada prossegue no sábado, com a deslocação do Sporting, bicampeão nacional e atual segundo classificado, a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense e com a receção do Benfica, terceiro, ao lanterna-vermelha AVS, um dia antes de o líder FC Porto receber o Rio Ave, no domingo.
A jornada encerra na segunda-feira, com o Famalicão-Casa Pia.
Programa da 23.ª jornada:
- Sexta-feira, 20 fev:
- Estrela da Amadora – Tondela, 20:45
- Sábado, 21 fev:
- Alverca - Santa Clara, 15:30
- Arouca – Nacional, 15:30
- Benfica – AVS, 18:00
- Moreirense - Sporting, 18:00
- Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20.30
- Domingo, 22 fev:
- Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00
- FC Porto - Rio Ave, 20:30
- Segunda-feira, 23 fev:
- Famalicão - Casa Pia, 20:15