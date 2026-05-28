Estrela da Amadora empresta médio Alexandre Sola ao Hapoel Ironi Kiryat Shmona

"O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o Kiryat Shmona FC, do campeonato israelita, para a cedência, por empréstimo até ao final da próxima temporada de 2026/27, do jogador Alexandre Sola", informaram os 'tricolores', em nota no seu sítio oficial da Internet.



Alex Sola, médio internacional jovem por Angola, foi formado no 1.º de Agosto, do seu país, e estreou-se como sénior já em Portugal ao serviço do Sobrado, no campeonato distrital da AF Porto, antes de ingressar no Estrela da Amadora, em 2023/24.



Na época de estreia, o jogador angolano dividiu a sua utilização entre as equipas B e sub-23 do Estrela da Amadora, mas, em 2025/26, afirmou-se em definitivo na primeira equipa, participando em 16 jogos e contribuído para a manutenção dos amadorenses na I Liga de futebol. Porém, a sua utilização foi irregular na segunda metade da temporada que recentemente findou, o que levou o emblema da Reboleira a cedê-lo ao Hapoel Kiryat Shmona na nova temporada que se avizinha.



Em três temporadas no Estrela da Amadora, Sola somou 63 aparições, 17 delas na I Liga, competição na qual o Estrela da Amadora alcançou o 15.º lugar em 2025/26.



