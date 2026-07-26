Estrela da Amadora estagia no Algarve e defronta Portimonense e Lusitano de Évora

O estágio arranca na segunda-feira para os amadorenses, que na quarta-feira realizam dois jogos de preparação, começando por defrontar o Portimonense, 15.º lugar na II Liga na derradeira época, num jogo-treino agendado para o período da manhã, em hora e local a designar.



No mesmo dia, mas pela tarde, o Estrela da Amadora jogará com o Lusitano de Évora, da Liga 3, em hora e local também a anunciar.



Os ‘tricolores’ já realizaram quatro encontros de preparação para a próxima temporada, com duas vitórias frente a Naval e Nacional, ambos por 2-0, e dois desaires frente ao Benfica, por 5-2 e logo na primeira fase da pré-época, e o Casa Pia, em Pina Manique (2-1).



A estreia do Estrela da Amadora na edição 2026/27 do escalão máximo do futebol português é com o Sporting, vice-campeão da I Liga, em duelo marcado para o Estádio José Gomes, na Amadora, a realizar no dia 08 de agosto, a partir das 20:30.