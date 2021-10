Estrela da Amadora goleia Ac. Viseu com quatro golos em 12 minutos

O resultado coloca o Estrela da Amadora na nona posição, com 11 pontos, mais um do que o Académico de Viseu, ultrapassado na tabela, figurando no 12.º lugar, com 10.O médio Diogo Pinto abriu a contagem logo aos três minutos, ao finalizar pela primeira vez na recarga a um primeiro remate de Paulinho, mas voltou a evidenciar-se quase de imediato, aos sete, fazendo o "bis", em resposta a uma assistência de Diogo Salomão.Se o 2-0 aos sete minutos já era surpreendente, mais ficou quando, aos nove, ainda com o público no Estádio José Gomes a festejar o golo anterior, Paulinho resgatou um atraso para o guarda-redes esloveno Gril e voltou a colocar a bola no fundo das redes.O Académico de Viseu não conseguia responder à entrada intempestiva do conjunto amadorense, tendo visto Diogo Pinto a completar o "hat-trick" com apenas 12 minutos de jogo completados, em outro ressalto no interior da área, para euforia nas bancadas.





Mais algumas ameaças







Embora Daniel Nussbaumer tenha falhado uma grande oportunidade aos 16, atirando ao lado, no primeiro ataque viseense à baliza contrária, os estrelistas não tiraram o pé do acelerador e podiam ter dilatado a vantagem, por André Duarte, de cabeça, aos 20, Madson, ao lado, aos 25, ou por Diogo Salomão, num disparo por cima, aos 33.O descanso chegou e o Académico de Viseu procedeu a uma tripla substituição, sem efeitos práticos, pois, apesar de ter tido mais bola, foi o Estrela da Amadora que voltou a ameaçar, em remates perigosos de Afonso Figueiredo (50) e Sérgio Conceição (56).Aos 68 minutos, o recém-entrado Tipote ganhou posição à frente de Gril e atirou ao poste, antecedendo uma enorme perdida do Académico de Viseu, aos 71, protagonizada por Paul Ayongo, que atirou com estrondo à trave, após primeira defesa de Nuno Hidalgo, na grande ocasião dos viseenses de conseguir um tento de ‘honra’, que não apareceu.