Estrela da Amadora impõe empate ao FC Porto B nos descontos

Numa partida aberta e com muitas oportunidades, o FC Porto B foi superior e marcou ainda na primeira parte, por Gonçalo Borges. Mas os portistas desperdiçaram várias oportunidades e o Estrela acabou por ver o empenho recompensado com a igualdade assegurada pelo golo de Paulinho, já depois dos 90 minutos regulamentares.



Em casa emprestada, o Estrela da Amadora começou melhor, assumindo o controlo do meio-campo. Mas, a partir dos 15 minutos, a maior capacidade técnica dos jogadores do FC Porto B inverteu o cenário.



Gonçalo Borges foi quem mais se evidenciou entre os portistas na primeira parte, aparecendo pela primeira vez aos 11 minutos, com um remate por cima.



O extremo revelou-se uma dor de cabeça para a defesa do Estrela, especialmente nos primeiros 45 minutos. A equipa da Amadora revelou dificuldade para gerir a mobilidade de Gonçalo, mas também de Wendel Silva e Marcus.



Aos 17 minutos, um excelente trabalho de Gonçalo Borges na direita culminou com um remate cruzado ao poste da baliza de Brígido.



Com espaço para trocar a bola, as duas equipas desdobravam-se facilmente para a frente, o que proporcionou várias situações de golo durante todo o jogo.



Só a falta de pontaria dos avançados ‘azuis e brancos’ impediu o dilatar dos números do marcador, como o comprovou, por exemplo, Wendel Silva: aos 28 minutos, o avançado portista ficou totalmente isolado perante o guarda-redes do Estrela, mas atirou ao lado, sem convicção.



Foi Wendel que, aos 34 minutos, lançou Gonçalo Borges para o 1-0, concretizado após bom trabalho na grande área contrária.



Instantes antes, Paulinho foi lançado de trás e ficou isolado, mas o remate de primeira saiu frouxo, impedindo o Estrela de inaugurar o marcador.



Na melhor fase do FC Porto B, João Mendes quase elevou a contagem com um remate muito forte, ao lado, com que se despediu a primeira parte.



Em risco de sofrer a primeira derrota no campeonato, o Estrela acelerou e aproximou-se mais da área adversária após o recomeço.



Paulinho criou logo duas situações de algum perigo para a baliza de Gonçalo Ribeiro mas foram os portistas que estiveram muito perto de voltar a marcar. Primeiro, aos 53 minutos, por Wendel, de novo completamente isolado mas sem arte para bater Brígido, que fez uma grande defesa e, no minuto seguinte, Bernardo Folha rematou forte, mas ao lado.



Entregue ao contra-ataque mas cada vez menos perigoso, o FC Porto B permitia a pressão do Estrela da Amadora. Contudo, a equipa de Sérgio Vieira denotava ingenuidade, tanto quando construía situações de superioridade para atirar à baliza contrária, como quando a defesa portista vacilava.



Terminando com quatro homens na frente, o conjunto da Amadora não baixou os braços e a atitude foi recompensada no primeiro minuto do tempo de descontos: Miguel Pinto cruzou largo da esquerda para o segundo poste, onde apareceu Paulinho, nas costas da linha defensiva ‘azul e branca’, a empurrar para o 1-1 final.



Após esta igualdade, o FC Porto segue no quarto lugar, com sete pontos, a cinco do líder Moreirense, enquanto o Estrela da Amadora ocupa o sexto, com seis.







Jogo realizado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Estrela da Amadora - FC Porto B, 1-1.