Estrela da Amadora nomeia José Faria para diretor desportivo

O novo dirigente, de 37 anos, está no Estrela da Amadora desde a época 2021/22, na qual chegou proveniente do Leixões, onde chegou a ser treinador das equipas B, sub-23 e de juniores da formação de Matosinhos, para além de coordenador de formação.O conjunto da Reboleira, que garantiu o regresso à elite do futebol português após 14 anos de ausência, estreia-se na edição 2023/24 da I Liga com uma receção ao Vitória de Guimarães, no Estádio José Gomes, na Amadora, pelas 18h00 do dia 13 de agosto.