Estrela da Amadora oficializa italiano Cristiano Bacci como novo treinador
O Estrela da Amadora oficializou hoje a contratação do treinador italiano Cristiano Bacci tendo em vista as últimas três jornadas da I Liga portuguesa de futebol, na qual procura garantir a permanência.
"O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com Cristiano Bacci para assumir o comando técnico da equipa principal até ao final da presente temporada", informou o clube da Reboleira, em comunicado publicado no seu site oficial.
O treinador italiano, de 50 anos, substitui João Nuno, que deixou os amadorenses na segunda-feira, após cerca de meio ano no cargo.
Bacci, que tinha abandonado o Tondela no mês passado, rubrica um vínculo de curta duração, válido até junho, fazendo-se acompanhar de Luís Silva, que já coadjuvara os antecessores José Faria e João Nuno, e também por Miguel Lopes, antigo capitão `estrelista`, que esta semana rescindiu contrato com o Amora (Liga 3) e pôs termo à carreira de futebolista para regressar à Reboleira e fazer parte da equipa técnica dos `tricolores`.
O Estrela da Amadora está apenas dois pontos acima da posição de play-off de manutenção, o 16.º posto, que é ocupado pelo Casa Pia, e na próxima jornada desloca-se ao terreno do Moreirense, antes de receber o Famalicão e encerrar o campeonato em casa do Sporting de Braga.