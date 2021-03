Estrela da Amadora. Processo de fusão está finalizado

”, pode ler-se no comunicado divulgado pela administração daquela sociedade.A mesma esclarece que “”.Por resolver fica, ainda, de acordo com a SAD do Estrela da Amadora, a questão da aquisição do Estádio José Gomes, que se encontra ainda em discussão pelos investidores, “existindo paralelamente soluções alternativas que estão a ser estudadas”.”, conclui a SAD.Os associados do Clube Desportivo Estrela aprovaram em julho de 2020, por 92%, a fusão com o Club Sintra Football e, em paralelo, a criação de uma SAD, o que, em termos práticos, significou a subida da histórica formação da Amadora dos Distritais da Associação de Futebol de Lisboa para o Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão nacional.

Nessa altura, os investidores privados que detêm o capital social da SAD já tinham feito uma proposta para a aquisição do Estádio José Gomes, que foi colocado à venda em leilão em 2019 para abater parte das dívidas do extinto Clube de Futebol Estrela da Amadora, existindo então um projeto que visava não só a requalificação do relvado, mas também do próprio recinto, na Reboleira.