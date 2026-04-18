Estrela da Amadora promete espírito competitivo em Arouca

O técnico mostrou determinação perante o final de época difícil que aguarda o emblema da Reboleira, que, nas últimas cinco jornadas, defrontará Arouca, FC Porto, Moreirense, Sporting de Braga e Famalicão, propondo uma equipa disposta a competir pelos pontos em disputa e a garantir a manutenção no escalão maior do futebol português.



“Os cinco jogos que temos neste momento são complicados, com boas equipas, mas que gostam de jogar e vão jogar para a frente, não acredito que venham jogar só para defender. Portanto, acho que vão ser jogos em que acredito que o Estrela pode competir com todas e é com esse espírito que vamos a Arouca”, assegurou, na antevisão ao desafio, marcado para as 15:30 de domingo.



João Nuno deixou palavras de sarcasmo, direcionadas à crítica ao panorama desportivo nacional, por sentir que a prestação realizada pelo Estrela da Amadora frente ao Sporting, atual bicampeão nacional, ao qual impôs dificuldades apesar de não ter evitado a derrota (1-0), não foi devidamente valorizada.



“Acho que o Sporting não jogou contra ninguém, e, portanto, nós não estávamos aqui a jogar. Acho que não houve adversário”, comentou.



O técnico realçou a ‘performance’ dos seus jogadores perante um adversário com o poderio dos leões, que recordou ser uma “excelente equipa”, e perante os quais os amadorenses foram capazes de discutir o resultado, com um comportamento que acredita que “vai valer pontos”.



“O Sporting praticamente jogou sozinho e, portanto, se calhar não há muito para dizer. Mas nós cá dentro não, sabemos o que fizemos e como é difícil jogar contra o Sporting, uma excelente equipa que provou isso depois, passado alguns dias, em Londres e já o tinha provado antes com o Arsenal aqui em Alvalade, antes de jogar connosco”, afirmou o treinador, que sucedeu a José Faria no final de setembro.



O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 28 pontos, visita o Arouca, que é 12.º, com 32, em jogo agendado para as 15:30 de domingo, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.