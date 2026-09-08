Estrela da Amadora recebe Sporting de Braga em Alverca devido a interdição

O Estádio José Gomes, na Amadora, foi interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por reincidência de avaliações negativas ao estado do relvado, nos dois jogos já disputados na Reboleira.



Com o jogo em atraso marcado para quinta-feira, o Estrela da Amadora vai receber o Sporting de Braga em Alverca, na quinta-feira, a partir das 20:15, apesar de, no processo de candidatura às competições profissionais, ter indicado como estádio alternativo o de Rio Maior.



O Estrela da Amadora, 11.º classificado com seis pontos, vai proceder à substituição do atual relvado, depois de nos últimos dias já ter sido efetuada uma “intervenção”, revelada esta terça-feira pelos 'tricolores' em comunicado, de “aproximadamente 15 mil euros”.



O próximo jogo no Estádio José Gomes está marcado para 20 de setembro, quando a equipa comandada por Pepa, que vai cumprir um jogo de castigo frente aos bracarenses, recebe o Académico de Viseu, para sétima jornada da I Liga.



Para que o jogo frente aos beirões se dispute na Reboleira, o relvado deve obter avaliação positiva numa vistoria da comissão técnica da LPFP.

Estádio do Estrela da Amadora interditado para receção ao Sporting de Braga

A partida entre o Estrela da Amadora e o Sporting de Braga, da terceira jornada da I Liga, não vai ser disputada no Estádio José Gomes, por decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O clube da Reboleira anunciou, através de um comunicado na sua página oficial, que o jogo agendado para a próxima quinta-feira, às 20:15, se disputará em outro recinto por "decisão da Liga Portugal de interditar o relvado do Estádio José Gomes.

No texto publicado, o Estrela da Amadora fez notar "indignação" e "incompreensão" pela interdição do seu estádio, pelo `timing` da tomada de decisão, "a menos de três dias da realização do jogo" e pela condução de um processo em que considera ter cumprido "todas as indicações recebidas" a partir do organismo que gere o futebol profissional em Portugal, incluindo um investimento "na ordem dos 15 mil euros" na manutenção no relvado do Estádio José Gomes.

"Cooperar não pode significar ser prejudicado. O Estrela da Amadora solicitará, por isso, os devidos esclarecimentos relativamente aos fundamentos técnicos desta decisão e aos critérios utilizados na avaliação dos relvados das competições profissionais. O clube fica igualmente a aguardar que a Liga Portugal indique, com a máxima urgência, o recinto onde deverá ser realizado o encontro frente ao SC Braga", indicam ainda os `tricolores`.

O Estrela da Amadora utilizará, por isso, `casa emprestada` na condição de visitado no jogo em atraso, relativo à terceira jornada da I Liga de futebol, depois de já ter jogado no seu recinto, o Estádio José Gomes, na Amadora, na primeira jornada, frente ao Sporting, e na quinta, frente ao Famalicão (2-2 foi o resultado em ambas as partidas).

O Estrela da Amadora é o nono classificado da I Liga, com seis pontos, fruto de uma vitória e três empates em quatro jornadas realizadas, recebendo o Sporting de Braga, que segue em sexto lugar com sete pontos.