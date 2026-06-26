Estrela da Amadora recorre do `chumbo` do PER





(Com Lusa)

“Na sequência da decisão de não homologação do PER, o Estrela da Amadora informa que irá interpor recurso para o Tribunal da Relação, por considerar que a decisão proferida não fez a melhor interpretação do regime jurídico aplicável ao Processo Especial de Revitalização”, lê-se no comunicado dos ‘tricolores’ no comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.A tomada de posição do clube da Amadora relaciona-se com a determinação proferida pelo Juízo de Comércio de Sintra do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste em não homologar o PER apresentado, em função das impugnações apresentadas pelas sociedades MYFC e MYFC Ventures, os brasileiros do Flamengo e a empresa PSG – Segurança Privada, credoras de valores em dívida.No mesmo texto, o emblema da Reboleira garante ter cumprido todas as obrigações legais para obter o necessário licenciamento junto da Liga de Clubes para disputar a próxima edição da I Liga portuguesa de futebol.“O Estrela da Amadora esclarece de forma categórica que cumpre os pressupostos legalmente exigidos para o licenciamento desportivo, mantendo-se empenhado em assegurar a estabilidade institucional, financeira e desportiva do Clube e da SAD”, acrescenta.O emblema amadorense critica a decisão emitida pelo tribunal, alegando a sua “natureza essencialmente fiscalizadora” ao invés de, em seu entender, neste processo ter tido uma intervenção que visou “substituir a avaliação económica efetuada pelos credores” que autorizaram o plano de recuperação e “reapreciar o mérito ou a oportunidade das soluções por estes aprovadas”.“No presente caso, o plano foi aprovado por uma maioria absolutamente expressiva, superior a 99% dos credores votantes em número e por mais de 60% do valor dos créditos, demonstrando de forma inequívoca a confiança dos credores na solução apresentada e na viabilidade do Estrela da Amadora”, assinalou a SAD ‘estrelista’.Nesse sentido, a administração do clube ‘tricolor’ manifestou confiança de que lhe será atribuída razão e que o PER apresentado e acordado com uma maioria dos seus credores seguirá avante.“O Estrela da Amadora mantém total confiança de que a instância superior apreciará a questão de acordo com o enquadramento legal aplicável, assegurando o equilíbrio entre o controlo de legalidade cometido aos tribunais e o respeito pela vontade soberana dos credores, expressa através das maiorias legalmente exigidas”, concluiu, aguardando pela resposta judicial ao recurso emitido.O Estrela da Amadora assegurou a manutenção na I Liga, ao terminar a edição de 2025/26 no 15.º lugar.