Estrela da Amadora recruta guarda-redes Dudu aos alemães do Viktoria Koln

"Dudu é tricolor", escreveu nas redes sociais o emblema da Reboleira, que passa a contar com quatro guardiões nas suas fileiras e já terá o novo reforço disponível para a partida marcada para de sábado, frente ao Santa Clara.



Por sua vez, o Viktoria Koln, do terceiro escalão, confirmou a transferência em nota publicada no seu site oficial, transmitindo que os valores do negócio permanecerão “em sigilo”, num acordo a título definitivo pelo guardião, cujo currículo regista uma passagem de seis temporadas pelo Werder Bremen.



Na sua despedida do Viktoria Koln, que representou por uma época e meia para rumar ao 12.º classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, Eduardo dos Santos Haesler 'Dudu' mostrou-se grato ao clube alemão pelo “tempo maravilhoso” que passaram em conjunto.



“Tenho agora uma oportunidade única de jogar na primeira divisão portuguesa. A partir de agora, estarei aqui a torcer pelo Viktoria e desejo ao clube tudo de bom!", endereçou o guardião alemão de ascendência brasileira.



