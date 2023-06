Estrela da Amadora regressa à I Liga ao despromover Marítimo nos penáltis

O Estrela da Amadora garantiu domingo a subida à I Liga de futebol, na qual não estava desde 2008/09, ao vencer por 3-2 nos penáltis no reduto do Marítimo, depois de um desaire por 2-1 nos 120 minutos.