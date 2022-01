Estrela da Amadora regressa às vitórias frente ao Sporting da Covilhã

Os tricolores, vindos de uma derrota, dominaram totalmente a primeira metade, foram a única equipa a criar oportunidades de golo e foi com naturalidade que inauguraram o marcador.Fabrício já tinha atirado às malhas laterais, mas foi Diogo Pinto, com um remate em arco de fora da área, a marcar o primeiro, aos 18 minutos.Fabrício, depois de atirar ao lado, aumentou a contagem aos 29 minutos, num cabeceamento bem colocado, em resposta ao cruzamento de Madson. Pouco depois o atacante brasileiro podia ter bisado, mas falhou o pontapé acrobático, e aos 37 minutos atirou a rasar o poste.O Estrela dilatou o marcador aos 44 minutos, por Sérgio Conceição, que apareceu solto na área a responder à assistência de Diogo Salomão.





Segunda parte infrutífera







Com três alterações no "onze", o Sporting da Covilhã regressou do intervalo muito pressionante, a jogar com maior agressividade e logo no primeiro minuto da segunda parte reduziu, num canto batido por David Santos e finalizado de cabeça por Helitão, que se superiorizou a Conceição.No minuto seguinte os serranos, de livre, através dos mesmos protagonistas, podiam ter diminuído a desvantagem, mas o cabeceamento saiu por cima da barra e pouco depois foi Jô a tentar a sorte.Depois dos minutos iniciais de grande intensidade e acutilância por parte dos ‘leões da serra’, a partida foi ganhando equilíbrio e aos 53 minutos foi o remate de Sérgio Conceição a passar ao lado do poste.O encontro foi muito disputado até ao apito final, com o Covilhã a tentar chegar ao golo, mas a criar oportunidades sobretudo de bola parada, sem acerto na finalização.