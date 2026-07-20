Estrela da Amadora rescinde por mútuo acordo com defesa Yahya Kalley

"O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o atleta Yahya Kalley para a revogação do seu contrato, terminando assim a ligação entre as duas partes", informou o clube amadorense na sua página na internet.



O defesa lateral, de 25 anos, não entrava nas opções do treinador Pepa e cumpriu três jogos pelo clube, num total de 40 minutos, na segunda metade da época transata.



Yahya Kalley chegou à Amadora em janeiro e cumpriu seis meses de ligação após passagens pela Suécia e pelos Países Baixos, tendo cumprido a formação no Malmö e representado posteriormente o IFK Gotemburgo, os neerlandeses do Groningen e, por fim, o Norrköping, do qual saiu rumo ao Estrela da Amadora.