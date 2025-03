Estrela da Amadora. Seis centenas de jogos na I Divisão

Em 1932, Clube de Futebol Estrela da Amadora, em 2020, Club Football Estrela da Amadora. A equipa da Amadora tem passado por vários sobressaltos ao longo das últimas décadas mas a persistência dos amadorenses em voltar a ter o Estrela entre os maiores clubes de futebol em Portugal marcou um regresso há muito esperado e que esta temporada atingiu um novo marco.Em Guimarães, berço da nação, o Estrela disputou a 600.ª partida no principal escalão do futebol português. O resultado não foi o melhor (derrota por 2-0) mas levou a equipa da Amadora a um marco que muitos não conseguem alcançar.João Nuno Coelho, sociólogo e comentador desportivo na RTP, lembrou os grandes feitos do Estrela, enquanto equipa de I Liga, estando no top 30 de clubes com mais jogos no primeiro escalão do futebol em Portugal, sendo apenas superado por Benfica, Sporting, Belenenses, Estoril Praia e o Atlético.Um feito notável, recorda, já que a primeira presença do Estrela aconteceu apenas na temporada 1988/89. João Alves, antigo jogador do Benfica, era o treinador e conseguiu um oitavo lugar, com o mítico José Gomes na presidência do clube, e hoje dá nome ao estádio onde jogam os ‘Tricolores’.O comentador, que pode ser ouvido semanalmente na, relembrou alguns dos grandes nomes do Estrela dentro das quatro linhas. Em primeiro lugar está Rebelo, jogador que vestiu a camisola por 308 vezes, seguido de Rui Neves, com 286 jogos. A fechar este pódio está José Carlos que representou o clube da Amadora por 167 vezes.No topo dos goleadores, vale a pena falar do brasileiro Gaúcho que marcou 54 golos, entre 1996 e 2001, antes de rumar ao Marítimo.João Nuno Coelho relembrou a história com vários obstáculos para o Estrela, sem esquecer os grandes sucessos. Uma época depois de chegar à I divisão, o clube da Amadora conseguiu vencer o seu maior troféu: a Taça de Portugal, frente ao Farense, numa finalíssima que levou a equipa treinada por João Alves às competições Europeias.Um feito de destaque depois de décadas a jogar em campeonatos distritais. A melhor prestação surgiria na temporada 1997/98, com Fernando Santos ao leme, um sétimo lugar que não voltaria a ser repetido.A temporada 2000/2001 traria a primeira descida de divisão, depois do último lugar no campeonato. O clube regressaria à I Liga mas os problemas financeiros empurraram o clube para a extinção.Só a vontade das gentes da Amadora permitiu que o clube, hoje denominado Club Football Estrela da Amadora, pudesse voltar a ser reerguido e com um projeto sustentável, após a fusão com o Sintra Football, regressar ao futebol profissional e ao convívio com os grandes.Um clube com raízes fortes e uma identidade “muito própria” como relembra João Nuno Coelho e que formou grandes jogadores como Jorge Andrade, Dimas, Chainho, Paulo Bento e Rúben Dias, todos eles internacionais por Portugal.Como curiosidade, a alcunha “Tricolores” é explicada por João Nuno Coelho.“Nos anos 50, dois adeptos do Fluminense, do Rio de Janeiro, estiveram na Amadora e gostaram tanto da cidade e foram tão bem recebidos que no regresso enviaram vários jogos de equipamentos do Fluminense para os amigos do Estrela e a equipa adotou o tricolor como as suas cores”.