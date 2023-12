Estrela da Amadora só com um central para Faro

De acordo com uma nota divulgada pelo clube, permanecem no boletim clínico oito futebolistas, sem que tenham sido anunciados os nomes, embora, na última partida (triunfo 3-1 ao Boavista), tenham ficado de fora os guarda-redes António Filipe e Bruno Brígido, os defesas Johnstone Omurwa, Pedro Mendes, Miguel Lopes e Mansur e ainda os médios Aloísio Souza e Pedro Sá, sendo expectável que se mantenham estes atletas.



Para além dos oito lesionados, o central angolano Kialonda Gaspar cumprirá ainda um jogo de suspensão, devido à acumulação de cartões amarelos, desfalcando ainda mais a defesa do Estrela da Amadora, que, a jogar numa linha de três, já tem tido adaptado o habitual lateral brasileiro Hevertton Santos nos últimos confrontos dos estrelistas.



A turma orientada por Sérgio Vieira ocupa a nona posição da I Liga de futebol, com 15 pontos, menos dois do que o Farense, oitavo, com 17, defrontando-se na sexta-feira, a partir das 20h15, para a 14.ª jornada do campeonato, no Estádio de São Luís, em Faro.