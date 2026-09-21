Estrela da Amadora substitui relvado do Estádio José Gomes a partir de terça-feira

Após ter recebido o Sporting de Braga em Alverca (vitória por 2-1) e o Académico de Viseu em Rio Maior (derrota por 2-0), devido a duas avaliações negativas do relvado do Estádio José Gomes e uma vistoria novamente ‘chumbada’, os ‘tricolores’ anunciam medidas para recuperar o tapete relvado do seu estádio.



“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que terá início esta terça-feira, 22 de setembro, a intervenção para a substituição integral do relvado do Estádio José Gomes”, pode ler-se no sítio oficial dos 'tricolores' na Internet.



No texto divulgado, o Estrela da Amadora refere que a intervenção “surge na sequência das dificuldades verificadas nas últimas semanas relativamente às condições do terreno de jogo”, o Estádio José Gomes, na Amadora, até agora interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



Tendo em conta o espaço temporal que dista até à realização do próximo encontro como anfitrião, em 24 de outubro, pelas 15:30, ante o Casa Pia, para a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, os amadorenses mostram-se convictos de que não se verificará nova mudança de recinto e, nesse sentido, exprimem a expectativa de “poder contar com todos no regresso da equipa tricolor a casa e na retoma dos jogos” no seu recinto, na Reboleira.



