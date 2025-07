Estrela da Amadora vence Vitória de Guimarães em jogo de primodivisionários

Em Albufeira, Jovane Cabral, aos 50 minutos, marcou o golo do triunfo dos 'tricolores' diante da formação minhota – que voltará a defrontar na 5.ª jornada do campeonato - e foi um dos dois jogadores que transitam do plantel relativo à época transata a surgir no onze titular para um ensaio marcado pela utilização de muitos reforços, de parte a parte.



Em função do triunfo conquistado, o Estrela da Amadora segue invicto ao quinto jogo da sua pré-temporada, passando a contabilizar quatro vitórias e um empate.



Por seu turno, e também com o mesmo número de jogos, o Vitória de Guimarães foi derrotado pela primeira vez desde o arranque dos seus trabalhos após três vitórias e um empate em tempo regulamentar, seguido de triunfo em desempate por grandes penalidades que lhe permitiu conquistar o torneio da Póvoa de Varzim.



O plano de preparação de ambos os conjuntos seguirá nos próximos dias, com os minhotos a terem marcado novo ensaio ainda este sábado frente aos sauditas do Al-Ittihad enquanto os amadorenses, já de regresso à Reboleira, receberão o Belenenses, da Liga 3, na terça-feira às 19:30, na sua apresentação aos seus adeptos.