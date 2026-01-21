Estrela da Amadora vende avançado Kikas aos belgas do Eupen

“O avançado João Diogo Alves Rodrigues 'Kikas' transfere-se do Estrela da Amadora para o KAS Eupen. Assinou contrato com os ‘pandas’ até 30 de junho de 2028”, publicou o Eupen no seu ‘site’ oficial, dando conta da contratação do avançado português.



Kikas chegou ao Estrela da Amadora em janeiro de 2023, proveniente da BSAD, primeiramente num acordo de empréstimo, que, seis meses depois, passou a definitivo, tendo com a camisola dos ‘tricolores’ disputado 101 jogos, marcado 24 golos e efetuado quatro assistências.



O dianteiro estava agora a seis meses de finalizar contrato e, face à temporada de bom nível que vinha protagonizando – seis golos em 18 partidas –, suscitou o interesse do Eupen, que garantiu a compra do seu passe.



“Obrigado por tudo, Capitão. A Amadora será sempre a tua casa”, desejou o Estrela da Amadora, em mensagem de agradecimento a Kikas pelo seu “compromisso inabalável” ao serviço do emblema da Reboleira.