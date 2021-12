Estrela da Amadora volta às vitórias na II Liga

Uma grande penalidade apontada por Sérgio Conceição, aos 10 minutos, fez regressar a equipa da Reboleira às vitórias, após quatro jornadas (dois empates e duas derrotas), subindo ao 10.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Casa Pia mantém o segundo posto, com 27, e falhou a liderança provisória, ocupada pelo Benfica B, que ainda não jogou.



Uma falta de Vasco Fernandes sobre Paulinho, dentro de área, ditou cedo a diferença no marcador entre as duas equipas, aos 10 minutos, com o capitão tricolor Sérgio Conceição a enganar o guarda-redes Ricardo Batista na conversão do castigo máximo.A vencer, o Estrela da Amadora ainda teve nos pés de Madson uma boa oportunidade para dilatar a vantagem, mas o brasileiro, um pouco egoista, rematou ao lado, na única aproximação dos estrelistas à baliza contrária, além do tento.Os "gansos" procuraram reagir, mas nunca foram capazes de incomodar a baliza à guarda de Gonçalo Tabuaço, com alguns remates pontuais sem perigo, à exceção de uma tentativa de Jota, já em cima do descanso, na resposta a uma incursão de Godwin Saviour pelo flanco direito, mas o jovem guarda-redes amadorense conseguiu segurar.No reatamento, o Casa Pia assumiu com naturalidade maior posse de bola, mas seguiu inconsequente nos ataques, sem aquecer a segurança de Gonçalo Tabuaço, e a formação caseira esteve perto do segundo, quando Diogo Pinto, de livre, atirou à trave, aos 65.Foi preciso esperar pelos minutos finais para ver os forasteiros criar perigo e, aos 77, Leonardo Lelo apareceu já na pequena área a cabecear para uma defesa apertada de Gonçalo Tabuaço, que ainda viu, logo a seguir, o dianteiro João Vieira acertar no poste.A insistência casapiana continuou, com Banjaqui a atirar ligeiramente por cima (83) e Saviour Godwin ao lado (90+2), mas o triunfo não escapou à turma de Ricardo Chéu, que podia decidido o jogo por Paulinho, aos 88, mas Ricardo Batista levou a melhor.