Estrela quer brilhar frente ao Arouca

A equipa da Reboleira empatou nas visitas a Rio Ave (1-1) e Farense (0-0) e venceu em casa o Boavista (3-1), enquanto o Arouca também venceu os "axadrezados" (4-0), no Bessa, e na receção ao Gil Vicente (3-0), empatando pelo meio perante os vila-condenses (2-2).As duas equipas vão entrar em campo separadas por três pontos, com a formação da Amadora no nono lugar, com 16 pontos, enquanto os arouquenses estão em 14.º, com 13, e podem igualar o adversário na classificação.





No regresso à Reboleira, para fechar um 2023 de enorme sucesso para o clube, os comandados de Sérgio Vieira procuram voltar também aos triunfos e para isso contam com um reforço na defesa: Kialonda Gaspar já cumpriu um jogo de suspensão e regressará ao "onze", numa altura em que a lista de baixas ainda é extensa.





Os estrelistas têm no boletim clínico a seguinte lista: Pedro Sá, Bruno Brígido, Miguel Lopes, António Filipe, Pedro Mendes, Mansur e Johnstone Omurwa.





Na antevisão do encontro o treinador Sérgio Vieira admitiu que algum destes jogadores já possa ser opção para o jogo desta noite mas não abriu o jogo.





Do outro lado estará um Arouca que conta com um goleador, Rafa Mujica, que fez um "hat-trick" no último encontro.



Na lista de indisponíveis dos arouquenses encontram-se: Benji Michel (Rotura tendão de aquiles); Rafael Fernandes, Bogdan Milovanov e Mateus Quaresma.



O último jogo de 2023 para ambos os conjuntos está agendado para as 20h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, em partida que será arbitrada por João Pinheiro.