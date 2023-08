Euller Silva assina por dois anos com o Marítimo

“Euller Silva é jogador do Marítimo. O extremo brasileiro, de 28 anos, assinou contrato válido por dois anos e reforça a ala esquerda da equipa de Tulipa”, adiantaram os ‘verde rubros’ no seu sítio oficial, frisando que o atleta brasileiro faz igualmente a posição de lateral.



Na temporada transata, o jogador natural de São Paulo representou o Desportivo de Chaves, na I Liga, tenho alinhado em 24 partidas oficiais e assinado um golo.



O 12.º reforço dos insulares nesta janela de transferências conta, igualmente, com experiências no campeonato cipriota ao serviço do Limassol, onde esteve duas épocas antes de ingressar no campeonato português, Arábia Saudita com as cores do Al-Shabab e, no segundo escalão japonês pelo Avispa Fukuoka.



Euller Silva disputou a Liga brasileira ao serviço do CSA e do Vitória, contando ainda com uma passagem pela Série D, com as cores da Ferroviária.



O avançado Euller Silva junta-se aos guarda-redes Samú Silva e Romain Salin, aos defesas Igor Julião e Tomás Domingos, aos médios João Tavares e Noah Françoise e aos avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann, Mipo Odubeko e Bruno Marques no lote de caras novas no plantel maritimista.



Em sentido inverso, são já 15 os atletas que deixaram o plantel maritimista nesta janela de transferências, nomeadamente Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez e Pablo Moreno.