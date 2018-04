Eurico Gomes diz que clássico chega na hora certa

O clássico Benfica-FC Porto está marcado para domingo, a partir das 18h00, no Estádio da Luz.



O Benfica soma 74 pontos contra 73 do FC Porto.



Na opinião do antigo defesa, em declarações à jornalista Cláudia Martins, “o ‘timing’ do jogo é decisivo para ajudar a decidir o título. O empate deixa a dúvida no ar e uma vitória de qualquer equipa coloca-a em posição privilegiada”, para atacar a vitória no campeonato.



Quanto ao Sporting o ex-central vê “uma tarefa difícil”, para chegar ao título, “porque tem de superar duas equipas”.