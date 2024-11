Evangelista acredita que sentimento de "revolta" vai dar a vitória ao Famalicão

Armando Evangelista defendeu que o grupo está no bom caminho e que a semana de trabalho refletiu essa mesma vontade dos jogadores.



“Depois da eliminação de uma competição na qual queríamos chegar mais à frente, ficámos com um sentimento de revolta. E isso notou-se na forma como esta semana os nossos jogadores encararam os treinos. Eles querem rapidamente apagar isso mesmo, mesmo sabendo que nunca ganhámos neste reduto. É mais um fator para o conseguir fazer. Queremos somar pontos. Temos feito uma boa campanha fora de casa, temos uma derrota e queremos continuar”, disse em conferência de imprensa de antevisão da partida.



Sobre as boas exibições, essencialmente fora de casa, o técnico da formação famalicense assumiu que o principal objetivo é manter a constância em todas as partidas.



“Temos feito uma prova fora de casa mais regular. A postura que nós queremos ter é com protagonismo em todos os jogos, dentro e fora de casa. Queremos ter uma postura em que possamos mandar no jogo, controlar as incidências do jogo. Mas espero continuar a ter prestações como as que temos tido fora de casa, tendo como objetivo somar sempre três pontos”, frisou ainda.



Sobre o adversário, Armando Evangelista desvalorizou o 12.º lugar que o Estoril ocupa na tabela, revelando que “os pontos que possui não refletem o verdadeiro valor da equipa”.



“O Estoril é uma equipa que tem uma ideia de jogo elaborada, com bons executantes, com jogadores na frente de ataque rápidos. Em termos globais, tem uma ideia de jogo diferente”, explicou.



O treinador do Famalicão mostrou-se ainda confiante de que a equipa vai regressar em breve aos golos, desvalorizando a fase menos assertiva dos jogadores no ataque.



“Há ciclos. Os avançados têm ciclos. Alturas em que se cria muito pouco, há poucas bolas durante o jogo e só em uma ou duas ocasiões consegue concretizar. É um ciclo que com trabalho, persistência, confiança e trabalho podemos ultrapassar. Se não criassem oportunidades na área adversária é que era preocupante. Acredito que quando aparecerem os golos, quando mudarem, vão acontecer coisas”, garantiu.



O técnico explicou ainda que Sorriso ainda não estará apto para este jogo, em virtude de lesão, mas garantiu que, em breve, já será hipótese.



“O Sorriso ainda está com algumas condicionantes. Está na fase final da recuperação. Tem tido uma evolução muito positiva. Mais semana menos semana vai estar de regresso”, concluiu.



O Famalicão, sétimo classificado, com 17 pontos, joga este domingo, às 15:30, em casa do Estoril, que ocupa o 12.º posto, com 10 pontos, numa partida da 12.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrada por José Gonçalves, da associação do Porto.