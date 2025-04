Evangelista pede diálogo para recuperar o futebol

“Os acontecimentos a que assistimos nas últimas semanas em Portugal não podem voltar a suceder, se queremos ter alguma hipótese de aumentar a nossa competitividade e participar nos principais centros de decisão do futebol mundial”, começa por defender Joaquim Evangelista num comunicado no qual lamenta o facto de Portugal deixar de estar representado no Comité Executivo da UEFA.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) falhou a eleição para o órgão executivo do organismo que supervisiona o futebol europeu, tendo sido mesmo o elemento que menos votos recebeu no escrutínio que decorreu em Belgrado.



Pedro Proença ficou de fora dos sete dirigentes eleitos para aquele comité, ao receber sete votos durante o 49.º Congresso da UEFA, já depois de ter visto o seu antecessor, Fernando Gomes, negar-lhe o apoio, numa "novela" com acusações de ambas as partes.



“Estando hoje no 'board' mundial da FIFPRO, sei bem da mais-valia que isso significa para os jogadores e para o futebol português, tendo acesso a informação em primeira mão e contacto com os principais dirigentes e organizações que tutelam o futebol mundial”, recorda.



Sindicalista precavido



Evangelista integrava a lista eleita para a FPF em 14 de fevereiro, mas renunciou a assumir o cargo para não ter de abandonar a sua posição na FIFPRO, a Federação Internacional dos Sindicatos dos Jogadores.



“Eventos como a final da Liga dos Campeões feminina e a organização do Mundial2030 não podem ficar reféns desta situação, sendo a imagem de Portugal que está em causa. Exige-se, por isso, que se promova uma cooperação institucional imediata, tendo em vista recuperar esta importante posição, a nossa credibilidade e capacidade de influência na UEFA”, salienta.



O presidente do Sindicato de Jogadores apela, nesse sentido, “a um diálogo efetivo, acima de qualquer interesse pessoal, na defesa dos interesses dos jogadores, treinadores, árbitros, clubes e respetivos dirigentes, que todos os dias lutam para dignificar a sua profissão”, as competições nacionais e o país.