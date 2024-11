Evangelista preparado para "contrariar força" do AVS em casa

Armando Evangelista disse que a derrota, em casa, frente ao líder Sporting já foi completamente esquecida e admitiu que o grupo está a dar o melhor para regressar agora aos triunfos.



“O passado e o presente servem para preparar o futuro. E é dessa forma que estamos a olhar para o processo. Pegar naquilo que fizemos no passado, olhar para aquilo que temos que fazer hoje e preparar já o próximo jogo. É dessa forma que queremos voltar às vitórias, é dessa forma que queremos encarar o próximo adversário, olhando sempre para o que foi feito e que ainda estamos a fazer. Com a perspetiva de melhorar”, salientou o técnico famalicense, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o AVS.



Sobre o adversário, Evangelista frisou a superioridade que os avenses têm vindo a assumir em casa, ainda assim, revelou-se preparado para as dificuldades que possam surgir.



“Dos nove pontos conquistados, oito foram em casa. Se tirarmos este último jogo, vemos que o Aves tinha sofrido um único golo em sua casa e isso demonstra a solidez defensiva que as equipas do Vítor Campelos apresentam. Agora, compete-nos analisar aquilo que foi feito, focar-nos no que estamos a fazer para poder contrariar esta força que o Aves tem demonstrado em casa”, reforçou ainda.



Para o treinador do Famalicão, a qualidade do AVS é inquestionável.



“O Aves é uma equipa muito sólida defensivamente. É uma equipa aguerrida. Tem muita velocidade na frente, principalmente pelos dois extremos. Está sempre à espreita de transições rápidas e é muito pragmática. E que faz da sua casa a sua fortaleza”, concluiu ainda.



Sobre a ausência de Sorriso e da falta que este faz ao grupo, Armando Evangelista desvalorizou e mostrou confiança nas soluções que tem ao seu dispor para o substituir.



“Se olharmos para as prestações do Sorriso enquanto esteve disponível, ia estar a mentir se dissesse que não faz falta. Agora, eu vou ter soluções e se essas outras soluções, por algum motivo, não fizerem o que o Sorriso estava a fazer compete-nos arranjar soluções para que essas peças possam dar aquilo que o Sorriso estava a dar”, explicou.



O treinador mostrou-se ainda confiante que a equipa vai conseguir regressar ao caminho das vitórias rapidamente uma vez que acredita que o trabalho desenvolvido até agora aponta que os jogadores estão focados e determinados em fazer cada vez melhor.



O Famalicão, em oitavo lugar, com 13 pontos, joga este domingo, às 15:30, em casa do AVS, no 12.º posto, com oito, numa partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.