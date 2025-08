Ex-Albacete Touaizi reforça plantel do Alverca

O atacante, de 24 anos, jogou pela formação da segunda divisão espanhola em 25 jogos e apontou um golo, perfilando-se agora com o mais uma opção para o ataque dos ribatejanos, após as contratações de Stéphane Diarra, Chiquinho, Junior Mendes, Cédric Nuozzi, Léo Chú, Tiago Leite, Marko Milovanovic e Felipe Lima.



O avançado passou pela formação do Manchester City, tendo sido internacional espanhol dos sub-16 até aos sub-19 e, posteriormente, internacional marroquino nos escalões de sub-20 e sub-23, já que tem dupla nacionalidade. Jogou ainda no Espanyol, pelo qual conquistou o título do segundo escalão espanhol, passando depois pela equipa B do Atlético de Madrid e pelo Albacete.



Em declarações aos canais oficiais do emblema ribatejano, o avançado marroquino confessou ser “uma honra" representar um clube "cheio de história".



Nabil Touaizi é o 27.º reforço da formação orientada por Custódio Castro, que se estreia na I Liga no domingo, no terreno do Moreirense, precisamente orientado pelo anterior técnico, Vasco Botelho da Costa, num encontro que irá marcar o regresso dos ribatejanos à elite do futebol nacional, 21 anos após a última participação.