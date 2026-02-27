Ex-defesa central Bruno Alves assume direção técnica do Rio Ave

“A Rio Ave SAD informa que chegou a acordo com Bruno Alves para o cargo de diretor técnico da estrutura de futebol profissional. O antigo internacional português, cuja carreira se pautou por um profissionalismo exemplar e por uma liderança reconhecida globalmente, integra de imediato a estrutura vila-condense”, informou o clube, em comunicado.



Aos 44 anos, Bruno Alves vai ter a segunda experiência no dirigismo, após a estreia nos gregos do AEK Atenas, entre 2022 e 2025, na sequência de quase duas décadas como jogador, nas quais somou 96 internacionalizações e 11 golos pela seleção portuguesa e conquistou o Campeonato da Europa de 2016.



“Bruno Alves aporta uma experiência internacional inestimável. A sua vasta bagagem competitiva e o profundo conhecimento das dinâmicas do futebol de alto rendimento constituem uma mais-valia estratégica para o clube, reforçando a competência da estrutura e servindo como um pilar fundamental no apoio ao desenvolvimento dos atletas e na ligação entre o plantel e a administração”, observou o Rio Ave.



Nascido na Póvoa de Varzim, o ex-central conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira pelo FC Porto, entre 2005 e 2010, e foi eleito melhor jogador da I Liga em 2008/09.



Depois de deixar os ‘dragões’, sagrou-se bicampeão russo com o Zenit São Petersburgo e ganhou um campeonato turco no Fenerbahçe, passando ainda por Farense e Vitória de Guimarães, pelos gregos do AEK Atenas e do Apollon Smyrnis, pelos italianos do Cagliari e do Parma e pelos escoceses do Rangers.



Ao fim de 24 jornadas, o Rio Ave ocupa o 15.º lugar da I Liga, último de permanência, com 20 pontos, dois acima da zona de descida e da vaga de acesso ao play-off de manutenção.