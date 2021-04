Ex-futebolista Moreno treina Vitória de Guimarães B

", lê-se na nota publicada no sítio oficial.Depois de uma carreira de futebolista com 11 épocas ao serviço do clube de Guimarães (2004/05 a 2009/10 e 2013/14 a 2017/18) e de um percurso como adjunto na equipa principal vimaranense, desde 2018/19, Moreno orienta a equipa B pela primeira vez no sábado, frente ao Mondinense, na 22.ª jornada e última da Série B do terceiro escalão.

A equipa técnica conta ainda com dois antigos guarda-redes do Vitória: Nuno Santos, que jogou no clube entre 2006/07 e 2008/09, e Douglas, que realizou 235 jogos oficiais com a camisola vimaranense entre 2010/11 e a época transata.