Ex-guarda-redes Quim integra nova equipa técnica do Rio Ave

O ex-guardião, que estava sem projeto desde que deixou de desempenhar funções no Desportivo das Aves, na época passada, foi contratado agora pelo emblema vila-condense para o cargo de treinador de guarda-redes do plantel principal.



Para a restante comissão técnica, Pedro Cunha, que sucedeu no cargo a Mário Silva, escolheu Mateus Lima, que era seu adjunto na equipa B do Rio Ave, e José Gomes, que era o treinador da equipa sub-23 do clube.



A nova equipa técnica dos vila-condenses, que se vai estrear já este domingo, na partida frente ao Paços de Ferreira, da 12.ª jornada do campeonato, será ainda completa com Augusto Gama, treinador que tem integrado os trabalhos da equipa principal há várias épocas.



Pedro Cunha, de 54 anos, foi anunciado esta quarta-feira como treinador interino do Rio Ave, sucedendo no cargo a Mário Silva, que nesse mesmo dia tinha chegado acordo para rescisão de contrato com os vila-condenses.