Ex-portista Diogo Abreu assina por cinco anos com o Sporting

"Estou muito feliz por estar no Sporting. É um passo em frente na minha carreira. Quero aproveitar ao máximo e é isso que vou fazer. Vou trabalhar todos os dias para ser sempre melhor", disse Diogo Abreu na cerimónia da sua apresentação, que decorreu na Academia de Alcochete, com a presença do presidente do clube, Frederico Varandas.



Proveniente do rival FC Porto, ao serviço do qual representou as equipas B e sub-19, em 2021/22, o jogador desvaloriza esse facto e aponta ao futuro: "O que interessa é o presente e é nisso que estou focado, assim como em melhorar e aprender. É isso que vou fazer no Sporting".



Sobre as suas características, Diogo Abreu considera-se "um jogador que gosta de ajudar a equipa, com golo e que trabalha em função do grupo", mas, acima de tudo, um jogador que "quer muito ganhar".



Além do FC Porto, Diogo Abreu representou o Paços de Ferreira e o Dragon Force na fase de formação, sendo internacional nos escalões sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19 da seleção nacional.