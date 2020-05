Ex-treinador de guarda-redes do Nacional Emídio Júnior morre aos 35 anos

Emídio Júnior, natural do Brasil, integrava os quadros do Nacional como treinador de guarda-redes desde a temporada de 2011/12, tendo na época de 2018/19, numa equipa técnica liderada por Costinha, então na I Liga, suspendido as funções, quando lhe foi diagnosticada leucemia.



Como jogador, Emídio Júnior defendeu as cores da Associação Académica da Universidade da Madeira e o Andorinha, antes de integrar os quadros técnicos do Nacional.