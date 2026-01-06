Extremo André Candeias renova com Farense até 2028

"Há histórias que se constroem com tempo, trabalho e sentimento. Hoje, renovamos uma ligação de 15 anos que é muito mais do que futebol: André Candeias continua Farense até 2028", refere o clube nas redes sociais.



O extremo, de 22 anos, estreou-se pela equipa principal dos algarvios na época passada, após um percurso pelos escalões de formação do Farense que começou em 2011.



“Ver o caminho percorrido – desde os sete anos que estou aqui no Farense – é mesmo um sonho e sou agradecido por todo esse percurso que fiz”, referiu André Candeias, num vídeo divulgado nas redes sociais pelo clube de Faro.



O jogador elogiou o “grande trabalho” feito pelos algarvios na formação, citando o desenvolvimento de uma academia e a aposta em vários jovens na equipa principal, “que tem sido muito benéfico”.



“Espero ajudar o clube a subir à I Liga e contribuir com muitos golos e assistências”, concluiu André Candeias.



Disputadas 17 jornadas, o Farense ocupa o 11.º lugar da II Liga, com 20 pontos, a seis da vaga de play-off de subida.