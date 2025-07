Extremo Antonisse deixa Moreirense e reforça gregos do Kifisia

O atacante, de 23 anos, rumou à equipa dos arredores de Atenas, que se sagrou campeã da II Liga grega na época transata, após duas temporadas ao serviço do clube de Moreira de Cónegos, pelo qual cumpriu 25 jogos oficiais em 2023/24 e 31 em 2024/25.



Antonisse, que tinha um contrato válido com o emblema do concelho de Guimarães até 2027, não trabalhou às ordens do treinador Vasco Botelho da Costa na pré-temporada em curso, depois de ser autorizado a apresentar-se mais tarde, por representar a seleção caribenha de Curaçau na Gold Cup, principal competição de seleções da CONCACAF, em junho.



Nascido em Rosmalen, nos Países Baixos, o ala concluiu a formação no PSV e estreou-se pela equipa sénior do clube de Eindhoven na época 2020/21, antes de ser emprestado aos neerlandeses do Emmen em 2022/23 e de se mudar para o futebol luso na temporada seguinte.