Extremo Chipyoka Songa reforça Moreirense até 2031

Internacional pela seleção principal da Zâmbia em duas ocasiões, o jogador, de 21 anos, iniciou a carreira sénior no Zesco United, emblema do seu país natal, e rumou a Israel em 2023, para representar o Sketzia Nes Tziona.



Um ano depois, o atacante rumou ao Hapoel Petah Tikva, emblema que venceu o segundo escalão do país, em 2024/25, e que foi sexto no campeonato principal, em 2025/26, tendo somado 14 golos e três assistências em 57 jogos oficiais.



Chipyoka Songa vincou, em declarações aos meios do clube, que Portugal é “um país melhor” para evoluir, “ser o melhor jogador que pode ser” e “chegar a um patamar alto”, contribuindo, entretanto, com assistências e golos a favor do emblema de Moreira de Cónegos.



“Os adeptos podem esperar aceleração, drible, assistências e golos. Quero adaptar-me o mais rapidamente possível para fazer assistências e marcar golos. Quero contribuir para os objetivos da equipa, ajudando-a a terminar numa boa posição na I Liga”, referiu.



O extremo zambiano é o 10.º reforço dos minhotos no mercado de transferências de verão, juntamente com o guarda-redes Aranha, os defesas Janderson e Koby Mottoh, os médios Manuel Mendonça e João Veloso e os avançados Michael DaCosta, Tiago Andrade, Alexandre Parsemain e Leonardo Vonic.



