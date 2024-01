Extremo Clinton Udeh deixa Vitória de Guimarães sem cumprir qualquer jogo

Em nota publicada no sítio oficial, os vimaranenses confirmam a rescisão unilateral do contrato com o extremo nigeriano de 22 anos e também a existência de uma cláusula segundo a qual esse vínculo “só teria validade mediante a inscrição do atleta na Liga” para “salvaguardar eventuais constrangimentos legais”.



Oficializado em 09 de outubro de 2023, depois de encerrado o mercado de transferências de verão, Clinton Udeh ingressou no Vitória de Guimarães como jogador livre, após ter rescindido com o Londrina, equipa que, em 2023, desceu do segundo para o terceiro escalão brasileiro, e assinado um contrato válido até 2026.



Com uma “situação dúbia” do ponto de vista jurídico, o atacante deixou o Vitória após três meses a treinar com o plantel principal, às ordens do técnico Álvaro Pacheco.