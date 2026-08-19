Futebol Nacional
Extremo Henry Addo no Tondela até 2028
O extremo ganês Henry Addo é o 13.º reforço do Tondela, com o qual assinou por duas épocas, anunciou hoje a SAD do clube beirão, que disputa a II Liga portuguesa de futebol.
Extremo Henry Addo no Tondela até 2028
Tondela, Viseu, 19 ago 2026 (Lusa) – O extremo ganês Henry Addo é o 13.º reforço do Tondela, com o qual assinou por duas épocas, anunciou hoje a SAD do clube beirão, que disputa a II Liga portuguesa de futebol.
Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informa que chegou a acordo com o Maccabi Tel Aviv Football Club, de Israel, para a transferência, por duas épocas, de Henry Addo, que já passou por clubes de outros países como a Eslováquia e a Sérvia.
Em declarações aos meios do clube, Henry Addo adiantou que jogar no clube beirão “é uma grande oportunidade” para si e prometeu “dar sempre o máximo para ajudar o Tondela a regressar à I Liga”.
Henry Addo é o 13.º reforço da época, juntamente com Ian Kamga, Mateus Sarará, Tomané, Farru, Ruly, Carraça, João Lima, Richarllyson, Bruno Almeida, Zé Ricardo, Gastón Novero e Carlão.
Após duas jornadas da II Liga, o Tondela soma três pontos, na nona posição, sendo que, na sexta-feira, pelas 20:15, recebe a líder Académica para a terceira ronda.
Tondela, Viseu, 19 ago 2026 (Lusa) – O extremo ganês Henry Addo é o 13.º reforço do Tondela, com o qual assinou por duas épocas, anunciou hoje a SAD do clube beirão, que disputa a II Liga portuguesa de futebol.
Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informa que chegou a acordo com o Maccabi Tel Aviv Football Club, de Israel, para a transferência, por duas épocas, de Henry Addo, que já passou por clubes de outros países como a Eslováquia e a Sérvia.
Em declarações aos meios do clube, Henry Addo adiantou que jogar no clube beirão “é uma grande oportunidade” para si e prometeu “dar sempre o máximo para ajudar o Tondela a regressar à I Liga”.
Henry Addo é o 13.º reforço da época, juntamente com Ian Kamga, Mateus Sarará, Tomané, Farru, Ruly, Carraça, João Lima, Richarllyson, Bruno Almeida, Zé Ricardo, Gastón Novero e Carlão.
Após duas jornadas da II Liga, o Tondela soma três pontos, na nona posição, sendo que, na sexta-feira, pelas 20:15, recebe a líder Académica para a terceira ronda.