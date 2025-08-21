Extremo Murilo Souza regressa ao Gil Vicente como reforço e assina até 2027
O extremo brasileiro Murilo Souza está de regresso ao Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, como reforço, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.
O atacante, de 30 anos, tinha representado o emblema de Barcelos entre 2021 e 2024, período em que realizou 84 jogos oficiais, apontou 12 golos e somou 11 assistências.
Nos últimos 18 meses Murilo jogou no campeonato japonês, ao serviço do Kyoto Sanga, onde fez 25 jogos e um golo
Formado no Internacional de Porto Alegre, o jogador passou ainda pelo Botafogo antes de se transferir para Portugal, em 2017, onde vestiu as camisolas do Nacional e Sporting de Braga.
Antes da primeira passagem por Barcelos, alinhou em Espanha, ao serviço do Sporting Gijón e do Mallorca.
“Sou o mesmo Murilo, mas um ano mais velho, um ano mais maduro. Sei que posso acrescentar muito para ajudar a equipa”, disse o extremo aos meios do clube barcelense.
Murilo Souza é o décimo reforço dos ‘galos’ para a nova temporada depois de Luís Esteves (ex-Nacional), Ghislain Konan (ex-Burgos), Antonio Espigares (ex-Villarreal B), Agustín Moreira (ex-CA Progreso), Martín Fernández (ex-Boston River), Dani Figueira (ex-Estoril), Hevertton Santos (ex-Queens Park Rangers, emp.), Gustavo Varela (ex-Benfica) e Zé Carlos Ferreira (ex-vitória de Guimarães).
