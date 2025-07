Extremo Pedro Santos reforça Famalicão por três temporadas

Formado no Benfica, clube que representava desde 2016, Pedro Santos esteve ligado à conquista de vários títulos nos escalões de formação, incluindo os campeonatos nacionais de sub-17 e sub-19. O ponto alto do percurso nos 'encarnados' aconteceu em 2022, quando participou na conquista da UEFA Youth League, tendo feito duas assistências na final.



Na última época, o jogador estreou-se na I Liga ao serviço do Moreirense, por empréstimo do Benfica, e representou a seleção nacional no Europeu de sub-21, ao lado de outros atletas com ligação ao Famalicão, como Rodrigo Pinheiro, Mathias de Amorim e Gustavo Sá.



“Tenho expectativas que iremos realizar uma excelente temporada do ponto de vista coletivo. Sinto-me feliz e com o desejo de aproveitar esta oportunidade para me afirmar”, afirmou Pedro Santos, em declarações divulgadas pelo clube.



O extremo justificou a escolha pelo Famalicão com “a estrutura e as condições do clube, os bons campeonatos que tem realizado nas últimas temporadas e o facto de ter potenciado tantos jovens”.



Referiu ainda ter recebido um “ótimo feedback” do colega Rodrigo Pinheiro: “Disse-me que o plantel é constituído por bons jogadores, mas, sobretudo, por boas pessoas”.



Pedro Santos descreve-se como um jogador “inteligente e versátil”, capaz de atuar em várias posições, e garantiu estar preparado para “dar tudo pelo clube”.